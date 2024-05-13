Президент России Владимир Путин предложил назначить нового министра обороны России. Им станет Андрей Белоусов.
НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Меня призывал Гречко , а дембель при Устинове. Я хочу сказать ,что когда назначили Устинова на должность МО , то не все офицеры понимали,как ими будет командовать не кадровик ,а оказалось,что они очень даже ошибались.
Ответить
10 час.
Анфиса Иванова
Герасимов остался на своем посту нач генштаба., а не министром обороны. А вот интересная подача зарубежа на действия Кремля : " В США высказались о предложении Путина назначить Белоусова главой МО " https://news.rambler.ru/world/52744758-v-ssha-vyskazalis-o-predlozhenii-putina-naznachit-belousova-glavoy-mo/ " До этого журнал Time писал, что Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным." Слышите, какая подача авторитета человека " честный и некоррумпированный !" !!! ( Шойгу отдыхает...?!) Вдобавок, очень важное, - Белоусову ДОВЕРЯЕТСЯ казна МО !!! Почему-то охотно верится, что этот выбор Пути сделал верным.
В США высказались о предложении Путина назначить Белоусова главой МО
Рамблер/новости
Ответить
4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Белоусов зачистит этот гадюшник созданный Шойгу!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии