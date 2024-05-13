НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР

Меня призывал Гречко , а дембель при Устинове. Я хочу сказать ,что когда назначили Устинова на должность МО , то не все офицеры понимали,как ими будет командовать не кадровик ,а оказалось,что они очень даже ошибались.

Анфиса Иванова

Герасимов остался на своем посту нач генштаба., а не министром обороны. А вот интересная подача зарубежа на действия Кремля : " В США высказались о предложении Путина назначить Белоусова главой МО " https://news.rambler.ru/world/52744758-v-ssha-vyskazalis-o-predlozhenii-putina-naznachit-belousova-glavoy-mo/ " До этого журнал Time писал, что Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным." Слышите, какая подача авторитета человека " честный и некоррумпированный !" !!! ( Шойгу отдыхает...?!) Вдобавок, очень важное, - Белоусову ДОВЕРЯЕТСЯ казна МО !!! Почему-то охотно верится, что этот выбор Пути сделал верным.