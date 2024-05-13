Театр абсурда
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Театр абсурда

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НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР

НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР

Президент России Владимир Путин предложил назначить нового министра обороны России. Им станет Андрей Белоусов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Меня призывал Гречко , а дембель при  Устинове. Я хочу сказать ,что когда назначили Устинова на должность МО , то не все офицеры понимали,как ими будет командовать не кадровик ,а оказалось,что они очень даже ошибались.
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10 час.
Анфиса Иванова
Герасимов остался на своем посту нач генштаба., а не министром обороны.  А вот интересная подача зарубежа на действия Кремля :  &quot; В США высказались о предложении Путина назначить Белоусова главой МО &quot; https://news.rambler.ru/world/52744758-v-ssha-vyskazalis-o-predlozhenii-putina-naznachit-belousova-glavoy-mo/  &quot; До этого журнал Time писал, что Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным.&quot;  Слышите, какая подача авторитета человека &quot; честный и некоррумпированный !&quot; !!! ( Шойгу отдыхает...?!)  Вдобавок, очень важное, - Белоусову  ДОВЕРЯЕТСЯ казна МО !!!  Почему-то охотно верится, что этот выбор Пути сделал верным.
В США высказались о предложении Путина назначить Белоусова главой МО
Рамблер/новости
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Белоусов зачистит этот гадюшник созданный Шойгу!
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4 час.

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