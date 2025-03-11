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Краснов поручил проконтролировать помощь регионам, пострадавшим от БПЛА

Краснов поручил проконтролировать помощь регионам, пострадавшим от БПЛА

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам обеспечить контроль за оказанием помощи российским регионам, пострадавшим 11 марта от массированной атаки украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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