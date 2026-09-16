Михаил Галактонов выразил неудовлетворённость стартом «Локомотива» в сезоне

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактонов признал, что результаты команды на старте текущего футбольного сезона оставляют желать лучшего.
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