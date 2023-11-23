Визит американского предпринимателя Илона Маска в РФ – не бредовая идея политика-одиночки

На «EUROMORE» опубликована новая запись Александра Рара, немецкого политолога, историка, бывшего советника правительства ФРГ: Визит американского предпринимателя Илона Маска в РФ или его участие в онлайн-конференции от Сбербанка — не бредовая идея политика-одиночки.