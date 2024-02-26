Насанкционировались. ЭКОВАС отменяет санкции против Нигера

Страны ЭКОВАС. Фото из открытых источников сети Интернет 2 дня назад 2,4K прочитали - Ну что, хватит, наигрались насанкционировались уже, пора отменять ограничения! Думаю примерно такое обоснование применили страны, входящую в организацию экономического сотрудничества Западной Африки (ЭКОВАС), когда решили, что введенные против Нигера ограничения неэффективны.