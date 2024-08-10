Политнавигатор Ροccийcκий миллиapдep Οлeг Дepипacκa, cчитaющийcя члeнοм eльцинcκοй «Ϲeмьи», нaɜвaл ϹΒΟ нa Уκpaинe «бeɜумиeм», a pacxοды Ροccии нa οбοpοну чepeɜмepными.
Дерипаска нарушил договор с президентом и повёл ельцинских в атаку на СВО
Комментарии
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И
Иринушка
Надеюсь козел заснет в ванной например.....
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1 час.
Аудрюс
У всех белорусов есть фишка! Это картошки не надо - дай поговорить о российских олигархах!
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22 мин.
Вячеслав Дегтярев
интервью его никто из форумских не слышал а обгадили его по полной..... проверил кто его обгадил - а оказалось что это люди страдающие маразмом и деменцией которым от 75лет и до бесконечности - идиотизмом страдающие и жаба давит на чужие бабки...................
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17 мин.
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