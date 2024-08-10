Дерипаска нарушил договор с президентом и повёл ельцинских в атаку на СВО

У всех белорусов есть фишка! Это картошки не надо - дай поговорить о российских олигархах!

Вячеслав Дегтярев

интервью его никто из форумских не слышал а обгадили его по полной..... проверил кто его обгадил - а оказалось что это люди страдающие маразмом и деменцией которым от 75лет и до бесконечности - идиотизмом страдающие и жаба давит на чужие бабки...................