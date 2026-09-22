Слуцкий рассказал о существовании футбольных тарелочниц

Российский тренер Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «100% Футбола» рассказал о существовании футбольных тарелочниц — девушек, которые целенаправленно ищут спортсменов для отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Полонская: страны...
- Володин: в ноябре...
- ЛЛ Володин: в ноябре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым