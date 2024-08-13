Еврокомиссар Бретон предупредил Маска о рисках из-за интервью с Трампом

Еврокомиссия направила Илону Маску официальное предупреждение о готовности принять меры против X (бывший Twitter) за недостаточную активность в удалении «вредоносного контента» перед предстоящей трансляцией интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
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