«Больше не отвечаю за это»: Марко — о будущем Ферстаппена

СоцсетиВ день, когда за руль болида Red Bull Racing RB22 сел француз Исак Хаджар, проводивший съёмочный день в Сильверстоуне, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, а также менеджер голландца Раймонд Вермюлен провели в Амстердаме встречу с бывшим многолетним советником Red Bull Хельмутом Марко.