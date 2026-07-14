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«Больше не отвечаю за это»: Марко — о будущем Ферстаппена

«Больше не отвечаю за это»: Марко — о будущем Ферстаппена

СоцсетиВ день, когда за руль болида Red Bull Racing RB22 сел француз Исак Хаджар, проводивший съёмочный день в Сильверстоуне, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, а также менеджер голландца Раймонд Вермюлен провели в Амстердаме встречу с бывшим многолетним советником Red Bull Хельмутом Марко.

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