Трамп: переговоры о разделе территорий между Россией и Украиной идут прямо сейчас

ВАШИНГТОН, 21 марта, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведутся активные переговоры по вопросам полного прекращения огня на Украине и возможного раздела территорий между Россией и Украиной.
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