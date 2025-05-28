Китай по-прежнему важен для мировой экономики

На Глобальном саммите по содействию торговле и инвестициям 2025 года в Пекине президент Американской торговой палаты в Китае Майкл Харт заявил, что тарифная война стала «тестом на реальность», продемонстрировав, что Китай является как важным рынком для американской продукции, так и жизненно важным источником поставок для экономики США, сообщает romanian.