Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вражеские эксперты пишут, что если не удастся добиться перемирия, то драпать придется далеко на запад

Вражеские эксперты пишут, что если не удастся добиться перемирия, то драпать придется далеко на запад

Ох тыж. а мне определенно нравятся такие вот заголовки! У ВСУ всё плохо: Между Харьковом и Днепропетровском срочно возводят «линию Мажино» Радомир Маркуш Бандеровцы начали признавать потерю стратегически важного для обороны Покровска населенного пункта Шевченко Первое.

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