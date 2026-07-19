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Антонелли вышел на 2-е место по победам среди итальянских пилотов, лидер – Аскари

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии , одержав шестую победу в сезоне и в карьере.

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