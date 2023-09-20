ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Пашинян официально отказался от Карабаха и защищать отказался

Пашинян официально отказался от Карабаха и защищать отказался

То, что происходит сейчас в Армении, можно было бы назвать, конечно, подлостью и предательством, вот только… кого же там предавать, если после первой безуспешной попытки сдать Карабах, которая была очевидна буквально всем, Пашиняна всё равно выбрали во второй раз, чтобы он закончил начатое.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Когда объявили мобилизацию на СВО, часть местных и понаехавших армян ломанулась в Армению, переждать/отсидеться, ну не патриоты они российские. Хрен с ним. Сейчас уже второй раз поднимается кипеш в Карабабахе - никаких колонн желающих ехать  защищать &quot;родную землю&quot; опять не видно. И с армянским патриотизмом как-то хреново. Может нет такой земли, которую они согласны защищать, а родина там, где жопа в тепле и брюхо набито?
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17 час.
Samarium
Кто еще не изменил России из всех этих &quot; братьев&quot;,,,???  На кого Россия может положиться, кроме как на Белоруссию ???
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16 час.

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