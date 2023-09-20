То, что происходит сейчас в Армении, можно было бы назвать, конечно, подлостью и предательством, вот только… кого же там предавать, если после первой безуспешной попытки сдать Карабах, которая была очевидна буквально всем, Пашиняна всё равно выбрали во второй раз, чтобы он закончил начатое.
Пашинян официально отказался от Карабаха и защищать отказался
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Когда объявили мобилизацию на СВО, часть местных и понаехавших армян ломанулась в Армению, переждать/отсидеться, ну не патриоты они российские. Хрен с ним. Сейчас уже второй раз поднимается кипеш в Карабабахе - никаких колонн желающих ехать защищать "родную землю" опять не видно. И с армянским патриотизмом как-то хреново. Может нет такой земли, которую они согласны защищать, а родина там, где жопа в тепле и брюхо набито?
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17 час.
Samarium
Кто еще не изменил России из всех этих " братьев",,,??? На кого Россия может положиться, кроме как на Белоруссию ???
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16 час.
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