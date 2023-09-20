Пашинян официально отказался от Карабаха и защищать отказался

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Когда объявили мобилизацию на СВО, часть местных и понаехавших армян ломанулась в Армению, переждать/отсидеться, ну не патриоты они российские. Хрен с ним. Сейчас уже второй раз поднимается кипеш в Карабабахе - никаких колонн желающих ехать защищать "родную землю" опять не видно. И с армянским патриотизмом как-то хреново. Может нет такой земли, которую они согласны защищать, а родина там, где жопа в тепле и брюхо набито?