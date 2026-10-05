В Балашихе покупательница разгромила «Пятёрочку» и сбежала

В подмосковной Балашихе покупательница «Пятёрочки» после попытки сотрудников задержать её с неоплаченной корзиной продуктов опрокинула стеллажи и разбросала товары по залу, а затем попыталась скрыться через подсобное помещение.
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