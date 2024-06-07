Как в современных грузинских учебниках по истории пишут про Великую Отечественную войну?

Память о Великой Отечественной войне – это не просто дань ветеранам. Она нужна нам для того, чтобы не повторять ошибки прошлого, чтобы великая жертва советского народа, принесенная плечом к плечу, не была напрасной.
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