В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции провели рабочую встречу с сотрудниками МЧС и Росгвардии

В Геническом округе состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области, Главного управления МЧС России по Херсонской области, а также Управления Росгвардии.
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