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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина о влиянии перехода под флаг Австралии: «Поняла, что, возможно, мне не нужно вкладывать столько сил в теннис»

Дарья Касаткина рассказала в интервью Bounces о том, как чувствует себя после смены гражданства. Напомним, уроженка Тольятти с весны 2025-го выступает под флагом Австралии, а в январе этого года она сообщила, что получила гражданство.

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