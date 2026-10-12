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Газета.ру

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Синоптик Цыганков: несмотря на похолодание, в Московском регионе теплее нормы

Синоптик Цыганков: несмотря на похолодание, в Московском регионе теплее нормы

Столичный регион на текущей неделе останется в зоне теплого воздуха. Даже небольшое похолодание не сильно изменит погоду – температура воздуха будет по-прежнему превышать климатическую норму, рассказал 360.

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