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Происшествия

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Тамбовскими полицейскими пресечена преступная схема по получению социальных выплат

Тамбовские полицейские пресекли преступную схему по незаконному получению социальных выплат. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области установили механизм аферы.

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