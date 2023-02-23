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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 23.02.2023 утро

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 23.02.2023 утро

BRIEF: Если Пригожин прибегнул к такой публичности, то ситуация уже вопиющая в кубе Андрей Соколов.   Сегодняшнее интервью Евгения Пригожина по поводу «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер», искусственно созданного МО РФ, вызвало бурное обсуждение в Сети.

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