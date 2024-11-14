«Зенит» и иранский «Сепахан» продлили соглашение о сотрудничестве

«Зенит» объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с иранским «Сепаханом». «Делегации клубов встретились в Исфахане и продлили договор о сотрудничестве, который открывает новые возможности в сфере развития детско-юношеского футбола, маркетинговых проектов, информационных технологий, а также перспектив в других видах спорта.