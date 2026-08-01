Четыре медработника и один мирный житель ранены в результате атаки дрона ВСУ в Горловке, — мэр 

Иван Приходько опубликовал сводку обстрелов Горловки за период с 00:00 31 июля до 00:00 1 августа. За прошедшие сутки пострадало 4 медработника и один мирный житель, а также повреждены несколько гражданских автомобилей.
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