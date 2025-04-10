Константин Тюкавин: «Буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Дзюбы»

– Очень многие называют тебя футболистом, который в будущем может побить рекорд Артема Дзюбы. Как ты к этому относишься? – Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно.
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