Первые признаки болезни Альцгеймера нередко остаются без внимания. Их принимают за последствия усталости, стресса или естественные возрастные изменения, хотя некоторые симптомы заслуживают более внимательного отношения.
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