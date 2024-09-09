В Пентагоне заявили о важности для ВСУ удерживать Красноармейск

Вооруженным силам Украины (ВСУ) важно продолжать попытки удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), поскольку США считают расположение города стратегическим.
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