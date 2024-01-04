Растительный препарат подавляет воспаление без вреда для иммунитета

В основе нового нестероидного противовоспалительного средства лежит активный ингредиент Андрографиса метельчатого (andrographis paniculata) - лекарственного растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии.
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