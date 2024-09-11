Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мавики, Крикуны и кому выгодна мобилизация экономики России

Мавики, Крикуны и кому выгодна мобилизация экономики России

Я вот одного не могу понять, почему взрослые и умные люди, многие из которых даже имеют военное образование, верят, что покупка сотен тысяч мавиков может привести к коренному перелому в войне? Простите, но мавик это не Герань и не Ланцет, а гражданский беспилотник! Я даже не буду спрашивать, где они хотят найти операторов для такого количества БПЛА, мне интересно другое - как именно, по их представлению, такое количество мавиков поможет нашей армии сокрушить противника? Тут, конечно, имеется ещё один аспект - все эти крикуны настаивают на отказе не только от праздников, но и от развития экономики ради быстрейшей победы.

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