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В Белоруссии открывается ХI Форум регионов Союзного государства

Сразу в трех городах Белоруссии в четверг, 27 июня, открылся Форум регионов Союзного государства. Площадки мероприятия начали работу в Витебске, Полоцке и Новополоцке, сообщила пресс-служба Совета Федерации РФ.

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