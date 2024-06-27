В Белоруссии открывается ХI Форум регионов Союзного государства

Сразу в трех городах Белоруссии в четверг, 27 июня, открылся Форум регионов Союзного государства. Площадки мероприятия начали работу в Витебске, Полоцке и Новополоцке, сообщила пресс-служба Совета Федерации РФ.
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