Сотрудниками УНК ГУ проведено антинаркотическое профилактическое мероприятие с подростками, находящимися в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Новосибирской области по теме: «Последствия наркотической зависимости.
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