Военнослужащий отказался служить и сел на пять лет в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении рядового Морозова. В августе-2023 военнослужащий отказался проходить военную службу, поэтому не явился к новому месту службы в высшее военное училище.
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