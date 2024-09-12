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Вечерний Новосибирск

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Военнослужащий отказался служить и сел на пять лет в Новосибирске

Военнослужащий отказался служить и сел на пять лет в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении рядового Морозова. В августе-2023 военнослужащий отказался проходить военную службу, поэтому не явился к новому месту службы в высшее военное училище.

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