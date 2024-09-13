В США оценили влияние Тейлор Свифт на поддержку рейтингов демократки Харрис

По опубликованной в аккаунте американской певицы Тейлор Свифт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ссылке, ведущей на сайт для регистрации на президентских выборах в США, перешли и посетили сайт более 400 тысяч фанатов артистки, что намного превышает среднесуточный показатель сайта — 30 тысяч посещений в начале сентября.