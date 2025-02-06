Eli Lilly представила прогнозы на 2025 год, оправдав ожидания экспертов

Прогноз прибыли Eli Lilly & Co. на весь год совпал с оценками аналитиков. Компания работает над устранением проблем с запасами своих новых препаратов от ожирения и диабета, которые повлияли на продажи в последних кварталах, пишет Bloomberg.
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