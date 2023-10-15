Журналистка Сильбер попросила коллег спрогнозировать количество голов Овечкина

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди известных североамериканских коллег. Сильбер попросила ответить на вопрос, сколько шайб забросит российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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