Воздушные силы ВСУ утверждают, что только три ударных дрона ВС РФ из 51 сегодня ночью достигли цели

Сразу после недавней отставки командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука на некоторое время сводки этого ведомства стали очень похожими на правду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Президент Финляндии требует отмены любых ограничений на удары по территории России
- Украинское сопротивление порядка 160 км «вело» колонну техники ВСУ, чтобы передать её координаты российским военным
- Российские дроны-камикадзе типа «Герань» уничтожили в Николаевской области склады с десантными лодками ВСУ
Свежие комментарии