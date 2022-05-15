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«Криптовалюты никогда не смогут стать заменой нормальных валют», — сын Дмитрия Рогозина уверен, что криптовалюта не имеет объективной ценности

«Криптовалюты никогда не смогут стать заменой нормальных валют», — сын Дмитрия Рогозина уверен, что криптовалюта не имеет объективной ценности

Алексей Рогозин, сын генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, заявил, что «криптовалюты никогда не смогут стать заменой нормальных валют».

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