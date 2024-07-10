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Названы города России с самым доступным жильем и высокими доходами

Названы города России с самым доступным жильем и высокими доходами

Москва, Санкт-Петербург, Владикавказ, Владимир, Грозный, Махачкала, Севастополь, Симферополь и Сочи в первом полугодии 2024 года являются лидерами по качеству жизни населения, указывает в своем материале "Российская газета" .

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