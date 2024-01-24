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В Совфеде предложили включить в полис ОМС тапочки и туалетную бумагу

В Совфеде предложили включить в полис ОМС тапочки и туалетную бумагу

В полис ОМС могут включить оплату бытовых предметов, таких как халаты, тапочки, зубная паста и щетки, туалетная бумага Такое предложение прозвучало в Совете Федерации в ходе слушаний по защите прав потребителей, пишут «Известия».

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