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Газета.ру

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Рогозин рассказал о кишащих мышами окопах в зоне СВО

Рогозин рассказал о кишащих мышами окопах в зоне СВО

Как собираются бороться с коррупцией в новых регионах и какова вероятность войны России и НАТО, рассказал в интервью "Газете.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
&quot;Традиционные системы вооружения показали не столь высокую эффективность, как, видимо, предполагали военные специалисты.&quot;                                               Вот те на!?   А &quot;если завтра война, если завтра в поход....&quot;     Значит не специалисты это были, а чиновники, если не предполагали!  У них перед глазами  был недавний пример Карабаха, где турецкие беспилотники жгли танки целыми колоннами.  Поэтому со &quot;специалистов&quot; нужно начинать, меняя  засидевшихся паркетных чиновников на действительно  военных специалистов.
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18 час.
АЛ
Александр Лагуткин
О коррупции в освобожденных регионах,- из Луганска житель сообщает, что гуманитарка из России не раздается населению. Он говорит, что её  присваивают местные дельцы от власти и потом продают через магазины.  Там нужен СМЕРШ для очистки оставшегося рогульского , продажного духа и от остатков бандеровщины.
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18 час.

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