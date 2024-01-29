Как собираются бороться с коррупцией в новых регионах и какова вероятность войны России и НАТО, рассказал в интервью "Газете.
Рогозин рассказал о кишащих мышами окопах в зоне СВО
Комментарии
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Александр Лагуткин
"Традиционные системы вооружения показали не столь высокую эффективность, как, видимо, предполагали военные специалисты." Вот те на!? А "если завтра война, если завтра в поход...." Значит не специалисты это были, а чиновники, если не предполагали! У них перед глазами был недавний пример Карабаха, где турецкие беспилотники жгли танки целыми колоннами. Поэтому со "специалистов" нужно начинать, меняя засидевшихся паркетных чиновников на действительно военных специалистов.
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18 час.
АЛ
Александр Лагуткин
О коррупции в освобожденных регионах,- из Луганска житель сообщает, что гуманитарка из России не раздается населению. Он говорит, что её присваивают местные дельцы от власти и потом продают через магазины. Там нужен СМЕРШ для очистки оставшегося рогульского , продажного духа и от остатков бандеровщины.
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18 час.
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