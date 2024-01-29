Рогозин рассказал о кишащих мышами окопах в зоне СВО

Александр Лагуткин

"Традиционные системы вооружения показали не столь высокую эффективность, как, видимо, предполагали военные специалисты." Вот те на!? А "если завтра война, если завтра в поход...." Значит не специалисты это были, а чиновники, если не предполагали! У них перед глазами был недавний пример Карабаха, где турецкие беспилотники жгли танки целыми колоннами. Поэтому со "специалистов" нужно начинать, меняя засидевшихся паркетных чиновников на действительно военных специалистов.