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В России хотят расширить список лекарств для лечения ожирения

В России хотят расширить список лекарств для лечения ожирения

Доля людей с избыточной массой тела стабильно растет, а лечение требует комплексного подхода Тирзепатид рассматривается для включения в обновленные клинические рекомендации по лечению ожирения у взрослых.

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