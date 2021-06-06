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Кировские кукольники стали призёрами Международного фестиваля в Махачкале

Кировские кукольники стали призёрами Международного фестиваля в Махачкале

Труппа КТК блестяще представила спектакль "Гоголь. СПб"Творческие коллективы театров кукол из Кирова, Белгорода, Волгограда, Рязани, Мытищ, а также из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР представили своё искусство на II Международном фестивале в Махачкале.

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