Кировские кукольники стали призёрами Международного фестиваля в Махачкале

Труппа КТК блестяще представила спектакль "Гоголь. СПб"Творческие коллективы театров кукол из Кирова, Белгорода, Волгограда, Рязани, Мытищ, а также из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР представили своё искусство на II Международном фестивале в Махачкале.