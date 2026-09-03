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Нижегородская правда

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Врач Ирина Кузнецова рассказала, как женщине сохранить молодость после 50

Врач Ирина Кузнецова рассказала, как женщине сохранить молодость после 50

До менопаузы здоровье женщин находится под защитой гормонов, в первую очередь эстрогена. После 50 лет уровень эстрогенов снижается, и развиваются заболевания, связанные с возрастом.

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