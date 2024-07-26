Мотострелки ВС РФ уничтожили бронетехнику и захватили пленных в опорпункте ВСУ

Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64, бронеавтомобиль MaxxPro и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором противник сдался в плен.
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