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«Я патриот своей страны! В новом шоу меня выносят два партнера с российским триколором». Волочкова о церемонии открытия Олимпиады

«Хочу сказать одно: я патриот своей страны! В моем новом шоу «Одержимость», которое набирает обороты, меня выносят два партнера с российским триколором.

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