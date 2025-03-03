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В чем секрет изысканных ювелирных изделий, которые создаёт немецкая династия камнерезов

В чем секрет изысканных ювелирных изделий, которые создаёт немецкая династия камнерезов

Известный в мире немецкий ювелирно-камнерезный бренд Henn and Henn of London, созданный в городе Идар-Оберштайне династией мастеров-камнерезов, давно вышел на высокий уровень мастерства и в числе первых формирует тенденции в вопросах моды не только на уникальные изделия из натурального камня, но и задает моду на особые ювелирные украшения.

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