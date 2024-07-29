Отдых и здоровье детей: Иркутская область расширяет возможности использования маткапитала

В Иркутской области расширяют возможностей использования средств областного маткапитала. С 2024 года, семьи с детьми могут использовать средства регионального материнского капитала или их часть на следующие цели: Ранее, средства материнского капитала могли быть использованы на различные цели, такие как образование ребенка, улучшение жилищных условий семьи, а также на получение дополнительного образования для родителей.