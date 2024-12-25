Новак заявил о росте поставок газа по трубе и СПГ в Европу в 2024 году

Объемы экспорта газа из России в Европу за январь - ноябрь 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше относительно показателя 2023 года, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".