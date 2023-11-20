"Ростех": комплекс обороны вертолетов "Витебск" модернизируют с учетом опыта СВО

Представитель входящего в госкорпорацию "Ростех" концерта КРЭТ ( "Радиоэлектронные технологии") сообщил о производящейся в настоящий момент модернизации бортового комплекса обороны (БКО) "Витебск" с учетом опыта использования в ходе спецоперации на Украине.