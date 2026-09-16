Спортсмены из Рязанской области завоевали медали по спортивному ориентированию на Кубке России

Наш регион представили 12 спортсменов под руководством главного тренера Екатерины Комаровой. Состязания включали в себя: кросс-классику-общий старт, кросс-лонг-общий старт, кросс-выбор и кросс-лонг на ВС/кросс-марафон на КР.