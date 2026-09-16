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62ИНФО | Новости Рязани

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Спортсмены из Рязанской области завоевали медали по спортивному ориентированию на Кубке России

Спортсмены из Рязанской области завоевали медали по спортивному ориентированию на Кубке России

Наш регион представили 12 спортсменов под руководством главного тренера Екатерины Комаровой. Состязания включали в себя: кросс-классику-общий старт, кросс-лонг-общий старт, кросс-выбор и кросс-лонг на ВС/кросс-марафон на КР.

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