В суде приуныл: Стало известно, как наказали Алиакбара, который ударил полицейского и требовал "разобраться" без камер

На днях стало известно, как наказали 18-летнего Алиакбара, который в феврале этого года напал на сотрудников полиции и сыпал в их адрес нецензурными оскорблениями.
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