Политика как он...
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Политика как она есть

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В суде приуныл: Стало известно, как наказали Алиакбара, который ударил полицейского и требовал "разобраться" без камер

В суде приуныл: Стало известно, как наказали Алиакбара, который ударил полицейского и требовал "разобраться" без камер

На днях стало известно, как наказали 18-летнего Алиакбара, который в феврале этого года напал на сотрудников полиции и сыпал в их адрес нецензурными оскорблениями.

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Комментарии
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Галина Друзина
Ну пипец, породия да и только.. Пусть после отсидки депортируют всю семью, таким в России делать нечего.
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3 час.
ALEKSANDR ROGOV
Если таких пи-ов не учить, они совсем оборзеют! Это недорозумение нужно было стазу ставить раком и отрезать яйца, что бы не дай бог расплодился!
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3 час.
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Семью депортировать сразу, а его после отсидки.
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1 час.
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