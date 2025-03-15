В суде приуныл: Стало известно, как наказали Алиакбара, который ударил полицейского и требовал "разобраться" без камер

Ну пипец, породия да и только.. Пусть после отсидки депортируют всю семью, таким в России делать нечего.

ALEKSANDR ROGOV

Если таких пи-ов не учить, они совсем оборзеют! Это недорозумение нужно было стазу ставить раком и отрезать яйца, что бы не дай бог расплодился!